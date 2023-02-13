Депутаты ЗакС Петербурга обсудили вопросы подготовки специалистов для Мариупольского морского порта

Депутаты Законодательного Собрания Константин Чебыкин, Юрий Авдеев и Юрий Гладунов посетили Мариуполь. Парламентарии встретились с руководством морского порта и обсудили возможность подготовки кадров в петербургских вузах.
Юрий Авдеев в свою очередь предложил реализовать потенциал Мариуполя как морского города с хорошо развитыми водными видами спорта. В частности, речь идет о гребно-парусном спорте. Обсуждается вопрос о сотрудничестве с Морской технической академией имени адмирала Д.Н. Сенявина.
На входе в морской порт Мариуполя установлена мемориальная доска погибшим морякам Новороссийской военно-морской базы. Депутаты почтили память ребят, выполнявших боевую задачу и героически погибших при освобождении Мариуполя 8 мая 2022 года. Константин Чебыкин рассказал, что был знаком с командиром, капитаном 2 ранга Александром Бобровым со времен службы в Морском корпусе Петра Великого.
Ранее сообщалось, что Российский государственный институт сценических искусств подготовит актеров для драматического театра Мариуполя. Студентами смогут стать жители ДНР и ЛНР. Планируется, что для них будут выделены квоты на курсе актерского мастерства.