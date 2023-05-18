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Питерец.ру » Культура » Господин Литвинович выступит на ROOF FEST в Петербурге

Господин Литвинович выступит на ROOF FEST в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Roof Fest
Господин Литвинович выступит на ROOF FEST в Петербурге 11 июня с поэтической программой «Ты – море, мама»

Господин Литвинович — псевдоним чтеца Сергея Пароходова. Видео, на котором он читает стихотворение «Помни, ты море» Татьяны Мориной, набрало более 1 млн просмотров в интернете.

«Ты - море, мама» – сборная программа, состоящая из стихов современных поэтов. Программа остро раскрывает темы не только материнства, но и родительства в целом, а также проблемы детей. Честно и жизненно затрагиваются темы бесплодия, нежелания рожать, абьюзивного воспитания, брошенных детей, трудности болезней. Эта программа затронула многие сердца, потому что магия связи родителя и ребенка волнует каждого.

Авторы: Катарина Султанова, Артур Ктеянц, Георгий Аланский, Татьяна Морина, Мария Кабанова (Марика Нова), Лу Рамишвили, Елена Холодова (ПолиНова), Яна Мкр  и др.

Продолжительность программы 2 часа 30 мин.

Билеты на концерт уже в продаже.

Новый сезон ROOF FEST пройдет в Петербурге и в Москве с мая по сентябрь. На площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Ёлка, Леонид Агутин, IOWA, Ева Польна, Лолита, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы»4 и другие артисты.

Roof Fest — это петербургский атмосферный музыкальный проект, объединивший в своей концепции визитные карточки культурной столицы: бесконечные летние закаты, живую любимую музыку и, конечно, романтику крыш. За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 300 мероприятий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, «Сурганова и Оркестр», «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», «Би-2», Полины Гагариной, Therr Maitz и многих других. 

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте.

Господин Литвинович в Петербурге

11 июня 2023 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30)

Источник: Roof Fest
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