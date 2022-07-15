Ах Астахова выступит на ROOF FEST в Петербурге

4 августа одна из самых популярных современных российских поэтов даст концерт в рамках ROOF FEST 2022. На открытой площадке с видом на Финский залив Ах Астахова исполнит свои избранные произведения разных лет в сопровождении живой музыки.

Ирина Астахова уже давно известна отечественной и зарубежной публике как один из самых талантливых и харизматичных мастеров слова. В её лирике мастерски переплетаются чувства, путешествия и личные истории — тонкие, светлые, трогательные. Ах Астахова известна и за пределами России — она исполняла свои произведения в крупнейших городах мира. Ирина отличается высокой работоспособностью: кроме множества стихотворений и выступлений за ее плечами уже два моноспектакля — «Путешествие вглубь себя» и «Без грима».

4 августа Ирина на крыше Roof Place будет читать светлую лирику, где каждое произведение о добрых чувствах и эмоциях, о путешествиях, взаимной любви, поиске себя и смысла жизни. В программе прозвучат как новые, так и самые любимые стихи автора.

Ах Астахова: «Концерт на крыше для меня как путешественника — это ощущение полной свободы, ведь он проходит под открытым небом. Ну а крыши Петербурга — сообщенная любовь для многих людей, в том числе и для меня».

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят группа Лолита, Markul, Дима Билан, Вячеслав Бутусов, IOWA и другие артисты. В Москве состоятся концерты Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.