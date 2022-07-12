«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST

Группа «Сурганова и Оркестр» 29 июля выступит со своей фирменной летней программой на фестивале концертов на крыше в Петербурге. На живописной площадке Roof Place зрители услышат такие хиты, как «Белая», «Да будет свет», «Мураками» и «Я теряю тебя».

«Летник» — фирменный open-air рок-группы «Сурганова и Оркестр». Коллектив традиционно готовит для зрителей сюрпризы и неожиданные эксперименты над звучанием уже полюбившихся песен. А публика устраивает флешмобы. Каждый летний концерт коллектива «Сурганова и Оркестр» — особенное событие, заряжающее хорошим настроением под любимую музыку. В программе концерта знаменитая «классика», редкие песни и новые композиции с альбома «Все будет. Завтра».

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», Ах Астахова и другие артисты. В Москве состоятся концерты Группы Фрукты, Риты Dakoты, Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум, The Hatters, Noize MC, Леонида Агутина, Димы Билана.