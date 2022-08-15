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Питерец.ру » Культура » IOWA выступит на ROOF FEST

IOWA выступит на ROOF FEST

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ROOF FEST
IOWA даст концерт на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST

2 сентября на ROOF FEST выступит IOWA — пожалуй, самая зажигательная и громкая группа российской поп-сцены. На крыше Roof Place с живописным видом на Финский залив группа исполнит уже ставшие народными хиты — «Улыбайся», «Бьет бит», «Маршрутка» и другие.

Белорусско-российский бэнд уже более 10 лет рвет чарты, собирает различные музыкальные премии («Золотой граммофон», Премия RU.TV и другие) и не собирается останавливаться. Творчество группы — наглядное подтверждение тому, что простые жизненные истории и, на первый взгляд, незамысловатые рифмы можно превратить в качественные, стильные и по-настоящему качающие треки. IOWA нередко обращается и к актуальным темам: песня «Красота» поддерживает идеи бодипозитива и инклюзивности, а трек «Маяки», вдохновлённый борьбой за чистоту Байкала, стал экологическим манифестом группы.

2 сентября уже вроде бы ушедшее лето на один вечер возвратится на ROOF FEST — и случится это благодаря теплой и солнечной музыке ребят из IOWA. 

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST прошли в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступали группа KREC, 25/17, Ева Польна, Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов, Ах Астахова и другие артисты. 

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте

Концерт IOWA пройдет в Петербурге 

2 сентября 2022 года в 20:00 на Roof Place (Кожевенная линия, 30).

Источник: ROOF FEST
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