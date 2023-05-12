16 мая в 15:00 в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» состоится торжественно-памятное мероприятие «И песни тоже воевали…»

Мероприятие соберёт более 250 участников, среди которых – ветераны войны и труда, жители города, учащиеся учебно-образовательных учреждений.

В концертной программе выступит около 100 участников Московского, Калининского, Красносельского, Красногвардейского, Кировского районов Санкт-Петербурга.

В творческом исполнении будут представлены известные военные песни «Катюша», «Огонёк», «Землянка», «В лесу прифронтовом», «Ты одессит, Мишка», «Тёмная ночь» и другие. Учащиеся школ подготовили интересную информацию об истории создания песен, исполнителях и интересные факты, проведя исследовательскую работу.

Среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда.

Перед участниками мероприятия с приветственным словом выступит Захарова Татьяна Михайловна – Герой Социалистического труда, член Союза писателей России, член Российско-Белорусского братства, президент общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Приятным и значимым событием мероприятия будет выступление Яворской Ирины Владимировны, автора книги «Песня – друг фронтовой», участнице битвы на Курской дуге, педагогу в прошлом, активному общественному деятелю, члену Союза писателей России, действительному члену Академии русской словесности. Ирина Владимировна обратится к молодёжи с небольшим рассказом о военных годах и прочитает свое стихотворение «Песня», написанное ею на фронте в 1943 году.

В финале мероприятия прозвучит песня «День Победы» в исполнении Лауреата международных конкурсов Владислава Михайлова.

Ведущая программы и автор сценария – БлейкинаЛюбовь Владимировна – преподаватель школы № 370 Московского района, член РОО «Женщины Санкт-Петербурга».

Организаторами мероприятия выступили Региональная общественная организация «Женщины Санкт-Петербурга» и музейно-выставочный центр «Россия – моя история».

Вход свободный

Возрастное ограничение: 6+

Бассейная, 32