В День народного единства в Историческом парке расскажут об истории казачества и споют казачьи песни

4 ноября в 15.00, в День народного единства, в Историческом парке состоится концерт ансамбля «Казачья доля» под руководством Артема Пилипенко.

В исполнении талантливых артистов прозвучат популярные казачьи песни России, среди которых знакомые всем «Ой, то не вечер», «Доля, моя доля», «Ой, при лужку» и другие. Познакомиться с историей казачества гости смогут на выставке «Казачество на государевой службе», где представлены материалы из собрания Государственного Исторического Музея.

В праздничный день во все экспозиции мультимедийного парка вход будет свободным. История России с момента основания государства до наших дней представлена в доступном, «живом» формате, особенно привлекательном для юных посетителей. Интерактивное оборудование поможет в игровой форме познакомиться с самыми интересными и значимыми фактами истории Великой страны.

С 12 до 18 часов в музейно-выставочном центре будет работать буфет, где можно приобрести горячие и холодные напитки, выпечку и легкие закуски.

Вход свободный

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