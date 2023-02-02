Московские ветераны-жители блокадного Ленинграда посетили Мариинский дворец

Ветераны – жители блокадного Ленинграда, проживающие в Москве, посетили Северную столицу в рамках памятных дней – 80-летия прорыва и 79-летия полного освобождения города от фашистской блокады. В Петербург приехали 20 представителей Московской Общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда. Они гостили в городе на Неве несколько дней. Культурную программу организовала общественная приёмная депутата, председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Александра Ржаненкова.

Для почетных гостей также была организована экскурсия в Мариинский дворец. Ветераны узнали о его истории и архитектурных достоинствах, развитии парламентаризма в России, структуре и деятельности Законодательного Собрания. Большое впечатление на гостей произвела Ротонда. Зал из белого искусственного мрамора, двухъярусная колоннада из 32 каннелированных колонн, позолота лепки и фигуры крылатых грифонов с лирами – вся эта атмосфера помогла гостям ощутить дух античной Греции. Особый интерес у московских гостей вызвал большой пандус, который ранее располагался между покоями Марии Николаевны и герцога Максимилиана.

Представители Московской Общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны - жителей блокадного Ленинграда побывали также в кабинете председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова. От имени председателя петербургского парламента Александра Бельского им были вручены памятные подарки.

– Огромное спасибо за теплый приём, за организацию нашего культурного досуга в Северной столице и экскурсию в Мариинский дворец. Это для нас такой бесценный подарок. Возвращаемся домой в Москву воодушевлённые! – поделились ветераны впечатлениями о визите в Северную столицу.