Землю с Невского пятачка торжественно передали в парк «Россия – моя история»

Сегодня, 29 июля, на Невском пятачке, у мемориала «Рубежный камень» прошло торжественное памятное мероприятие, организатором которого выступил Исторический парк «Россия – моя история». Сотрудниками музейно-выставочного центра было произведено взятие земли с воинских захоронений для последующей передачи ее в крипту Храма-памятника во имя Всех Святых города Минска в рамках международного мероприятия «Во славу общей Победы».

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, другие официальные лица, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Владыка Мстислав, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.

В своем обращении к присутствующим Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская земля обильно полита кровью солдат и мирных жителей, покрыта остатками снарядов и до сих пор хранит страшные свидетельства войны. Губернатор области рассказал, что по сей день поисковики находят на Невском пятачке останки погибших солдат Красной Армии, продолжаются их захоронения. «Самое святое, что у нас есть, это память. И эту память мы должны свято хранить, при этом говоря правду о той страшной войне», - подчеркнул Дрозденко.

Генеральный директор музейного комплекса «Россия – моя история» Олег Черняга поблагодарил участников мероприятия за помощь и содействие в его организации и рассказал об идее передачи земли с Невского пятачка в Храм-памятник, подчеркнув, что тем самым Исторический парк внесет свою лепту в увековечивание памяти героических защитников Ленинграда.

Во время церемонии состоялась символическая передача чаши с землей руководителю отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге Игорю Заломаю. До отправки чаши в Минск она будет находиться в парке «Россия – моя история» в экспозиции «Во славу общей Победы», где также представлены уникальные экспонаты из музейных коллекций поисковых отрядов, привезенные с Невского пятачка. Выставка расположена в атриуме парка «Россия – моя история», продлится до 18 августа, вход на нее свободный.