В Историческом парке открылась выставка "Украина. На переломах эпох"

24 февраля в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки «Украина. На переломах эпох».

В церемонии открытия приняли участие министр просвещения Кравцов С. С., губернатор Санкт-Петербурга Беглов А. Д., председатель Комитета по культуре Болтин Ф. Д., руководители органов государственной власти. Экскурсию для почетных гостей выставки провел историк, писатель, один из создателей экспозиции Александр Мясников. Выставку посетила и семья погибшего в ходе СВО капитана Александра Жихарева - командира роты 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Александру и его подвигу посвящен один из разделов экспозиции.

Выставка впервые была представлена в Москве в ЦВЗ «Манеж», однако петербуржцам выставочное пространство представлено в другом формате. Большая часть материалов размещена на цифровых носителях. Современные украинские школьные учебники, фотохроника, карты, плакаты, многочисленные архивные документы показаны впервые. Наряду с мультимедийным рядом, в экспозиции представлены инсталляции и видеохроника.

Тематические залы охватывают большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы: Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию. Это далеко не полный перечень тем, которые можно изучить в мультимедийных залах.

Экспозиция дополнена подлинными артефактами, привезенными из зоны специальной военной операции на Украине и предоставленными Кронштадтским парком "Патриот".

Выставка создана Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история», при поддержке Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры РФ.

Экспозиция расположена в зале «Романовы» и продлится до 15 апреля 2023 года. Вход свободный. 12+

По четвергам и пятницам в 14:00 проводятся бесплатные экскурсионные сеансы для организованных групп от ГБОУ. Приём групп осуществляется по предварительной записи по телефону: 617-00-90.