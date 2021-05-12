Выставка «Единым ударом!»

14 мая в 15.00 в Историческом парке «Россия - моя история» состоится торжественное открытие выставки «Единым ударом!», посвященной Полярным конвоям.

Уникальность выставки отражена в ее названии «Единым ударом!»: с одной стороны - это рассказ о беспрецедентном подвиге моряков Полярного братства разных стран, объединившихся ради Победы над общим врагом; с другой стороны - это объединение организаций-партнеров и частных коллекционеров для создания экспозиции.

Выставка организована совместно с СПб РОО «Полярный конвой», которой удалось собрать в едином пространстве предметы, поставляемые по программе ленд-лиз, из частных коллекций и музеев Санкт-Петербурга, уникальные работы фотокорреспондента Роберта Диамента и современные видеоматериалы от компании Wargaming (разработчика онлайн игры World of warships).

Посетители смогут увидеть образцы военно-морской формы СССР и союзников, оружие времен Второй мировой войны, модели кораблей - участников Полярных конвоев, газеты и учебные пособия военного времени, плакаты, уникальные медицинские инструменты, которые до сих пор используются некоторыми современными врачами из-за их качества.

Выставка будет расположена в зале временных экспозиций.

Выставка продлится до 27 июня.

Возрастное ограничение 0+.