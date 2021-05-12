Payeer

ента новостей

15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
10:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами
10:42
В Петербурге ограбили 99-летнего ветерана
10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
09:49
Что не нужно пить натощак?
09:09
Вишневский снова критикует
12:47
В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику
12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
09:05
Что с просроченной ипотекой?
08:37
Достойно ли живут ветераны
14:30
В Петербурге состоялся Парада Победы
14:29
В Ленобласти более 500 военнослужащих ЗВО приняли участие в торжественном шествии случаю годовщины Великой Победы
14:27
Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом
00:57
Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Единым ударом!»

Выставка «Единым ударом!»

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Историческом парке «Россия - моя история» состоится торжественное открытие выставки «Единым ударом!»

14 мая в 15.00 в Историческом парке «Россия - моя история» состоится торжественное открытие выставки «Единым ударом!», посвященной Полярным конвоям.

Уникальность выставки отражена в ее названии «Единым ударом!»: с одной стороны - это рассказ о беспрецедентном подвиге моряков Полярного братства разных стран, объединившихся ради Победы над общим врагом; с другой стороны - это объединение организаций-партнеров и частных коллекционеров для создания экспозиции.

Выставка организована совместно с СПб РОО «Полярный конвой», которой удалось собрать в едином пространстве предметы, поставляемые по программе ленд-лиз, из частных коллекций и музеев Санкт-Петербурга, уникальные работы фотокорреспондента Роберта Диамента и современные видеоматериалы от компании Wargaming (разработчика онлайн игры World of warships).

Посетители смогут увидеть образцы военно-морской формы СССР и союзников, оружие времен Второй мировой войны, модели кораблей - участников Полярных конвоев, газеты и учебные пособия военного времени, плакаты, уникальные медицинские инструменты, которые до сих пор используются некоторыми современными врачами из-за их качества.

Выставка будет расположена в зале временных экспозиций.

Выставка продлится до 27 июня.

Возрастное ограничение 0+.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-10-2018, 11:55
Выставка «Российскому флоту – быть!»
15-07-2019, 19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
20-04-2021, 15:05
Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке
6-11-2019, 14:18
Выставка «Лицо Великой войны»
27-04-2021, 16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
148
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
172
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
301
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх