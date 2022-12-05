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Питерец.ру » Культура » 2 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию Исторического парка «Россия - Моя история»

2 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию Исторического парка «Россия - Моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
2 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летию Исторического парка «Россия - Моя история»

2 декабря 2022 года исполнилось 5 лет со дня открытия в Санкт-Петербурге Исторического парка «Россия – Моя история» (СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»). Этой знаменательной дате было посвящено торжественное мероприятие, во время которого сотрудники учреждения возложили цветы к Медному всаднику и побывали на церемонии торжественного полуденного залпа из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этот день залп был приурочен к юбилейной праздничной дате. В Исаакиевском соборе отслужили торжественный молебен.

В музейно-выставочном центре мероприятие началось с послания Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, которое присутствующим зачитала председатель Правления Санкт-Петербургского отделения «Российского Фонда Мира» Людмила Андреевна Косткина.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и епископ Русской православной церкви, викарий Санкт-Петербургской епархии Назарий, руководители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители музеев и других учреждений культуры региона, руководители шести региональных Исторических парков проекта, представители общественных, научно-образовательных организаций и ведущих ВУЗов города.

«Прошло всего пять лет с тех пор, как это место появилось на карте нашего города, но такое количество проектов, которые здесь были реализованы, создают впечатление, что прошло не пять, а по меньшей мере пятьдесят лет. Комплекс является проводником в мир истории. Хочу выразить благодарность коллективу за выставки, подготовленные не только на высочайшем уровне, но и созданные с любовью людьми, которые влюблены в свою работу», - отметил в своем выступлении Борис Пиотровский.

Затем состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки «Почты России» с изображением карты присутствия Исторических парков федерального проекта «Россия – Моя история» в 24-х городах страны.

В рамках празднования открылась выставка «5 лет на одном дыхании», посвященная совместной работе парков Ассоциации «Россия – Моя история» и рассказывающая о каждом из региональных мультимедийных Исторических парков в отдельности.

По видеосвязи с МКС сотрудников Исторического парка поздравила команда российских космонавтов, которая пожелала музейно-выставочному центру «и дальше оставаться яркой звездой в созвездии музеев Северной столицы».

Выставка «5 лет на одном дыхании» продлится до 23 декабря 2022 года, вход на выставку свободный. 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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