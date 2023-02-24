В Петербурге открылась выставка «Украина. На переломах эпох»

В Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» заработала выставка «Украина. На переломах эпох». Это всероссийский мультимедийный проект, который рассказывает о становлении Древнерусского государства, этапах развития и событиях нынешнего времени. В церемонии открытия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. Депутат Законодательного Собрания Павел Иткин передал собравшимся приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«Этот замечательный проект наглядно показывает весь исторический путь украинской земли, пройденный в неразрывной связи с Россией. Мультимедийный формат призван помочь посетителям глубже погрузиться в прошлое и увидеть суть происходящих сегодня событий. Массовый голод 1930-х годов, героизм времен Великой Отечественной, возвращение Крыма и начало СВО – правду об этих и многих других страницах истории расскажет экспозиция».

В тематических залах выставки можно ознакомиться с уникальными фото- и кинохроникой, видеоматериалами, современными украинскими учебниками, картами, плакатами и многочисленными архивными документами. Большую часть из них специально оцифровали и показали в таком виде впервые. Ключевые особенности экспозиции – использование мультимедийных технологий, а также отдельная инсталляция, состоящая из военных трофеев из зоны СВО. Их собрали специалисты кронштадтского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Отметим, впервые проект был представлен в ноябре 2022 года в Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж», которую посетил Президент России Владимир Путин. Организаторы – фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», Патриарший совет по культуре и Министерство культуры РФ. Вход свободный для всех желающих. Выставка продлится до апреля текущего года.