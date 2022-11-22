В Санкт-Петербурге откроется выставка «Украина. На переломах эпох»

В 2023 году в Историческом парке «Россия – Моя история» в Санкт-Петербурге пройдет мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох». В настоящее время выставка с успехом проходит в ЦВЗ «Манеж», открытие ее состоялось 4 ноября. Об открытии выставки в регионах сообщил глава Ассоциации Исторических парков Иван Есин в рамках ежегодного форума директоров мультимедийных парков «Россия – Моя история».

Уже с 21 ноября текущего года экспозиция разместится в первых регионах на базе цифровой инфраструктуры исторических парков в Ставрополе, Пятигорске, Самаре, Владивостоке, Уфе, Омске, Новосибирске, Махачкале, Челябинске, Тюмени, Якутске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Позже выставка займет свое место в других павильонах проекта по всей стране.

Выставочное пространство жители регионов увидят в отличном от московской выставки формате - экспозиция будет переработана. Большая часть материалов появится на цифровых носителях. Например, 16 современных украинских учебников, фотохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы будут специально оцифрованы и показаны в регионах впервые. Наряду с мультимедийными материалами в каждой экспозиции будут представлены интерактивные объекты, инсталляции и отдельные «кинозалы» с видеохроникой и фильмами, созданными специально.

Десять тематических залов охватят большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы: Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию – далеко не полный перечень тем, о которых расскажут мультимедийные залы.

«К нам обратились представители нескольких регионов, пришедшие в ЦВЗ «Манеж» в первые дни экспонирования проекта «Украина. На переломах эпох» с просьбой о проведении выставки у них. Мы оценили, что цифровая инфраструктура исторических парков позволяет разместить выставку практически во всех регионах присутствия комплексов «Россия – Мояистория», и было принято решение провести ее в более 15 городах от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга», - отметил организатор выставочного проекта Иван Есин.

Опираясь, на данные о посещаемости выставки в Москве, ожидается, что в регионах России ее увидят не менее 100 000 человек.

Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре и Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках XIX церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства».

Возрастное ограничение: 12+