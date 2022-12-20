В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей – обладателей Специального Приза Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2022 году. Депутат Андрей Малков зачитал участникам и зрителям приветствие спикера парламента Александра Бельского:

– От всей души поздравляю участников концерта – лауреатов всероссийских и международных вокальных конкурсов. Вы одержали очень важную, и я уверен, не последнюю профессиональную победу, доказали свое право на звание артиста. Наша страна и наш город открывает перед юношами и девушками самые широкие возможности. Дерзайте! Мы искренне гордимся вами!

В мероприятии приняли участие 12 вокалистов, прозвучали произведения великих отечественных композиторов, а также русские народные песни.

Отметим, Законодательное Собрание на протяжении многих лет ведет активную культурно-просветительскую работу, поддерживает наиболее яркие молодежные инициативы и юных талантливых исполнителей. Целый ряд широко известных сегодня в оперном мире артистов в начале своей творческой карьеры были удостоены наград петербургского парламента. За свой труд и целеустремленность они получили право на выступление в Мариинском дворце.