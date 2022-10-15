Сад Мариинского дворца закрывается на зимний период. Специалисты провели необходимые работы по благоустройству, убрали территорию, привели в порядок цветники, кусты и газоны.

Напомним, сад открыли по инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского в мае 2022 года – впервые за 178 лет. С тех пор его посетили около 13,5 тысяч человек и более 40 экскурсионных групп. За это время здесь прошли самые разные мероприятия: тематические выставки, интерактивные программы, литературные вечера, лекции. Экскурсии по саду посетили дети, приехавшие в Петербург из Мариуполя. Реализованы совместные проекты с музеями Северной столицы. Так, в рамках программы «Всероссийская дубрава Петра Великого», которую организовал Русский музей, здесь высажены императорские дубки. Совместно с Государственным литературным музеем «XX век» прошла выставка «Игры XX века».

В субботу, 15 октября, пройдут последние экскурсии в этом сезоне. Законодательное Собрание приглашает всех желающих прогуляться по осеннему саду, а также принять участие в акции «Читаем вслух», посвященной творчеству А.С. Пушкина.