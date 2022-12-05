В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества

Торжественный прием, посвященный Дню Героев Отечества, прошел в Мариинском дворце. Героев Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического труда поздравил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Наши встречи стали хорошей традицией. Заслуженные вами высшие награды нашей страны – символ совершенных подвигов, а также большой ответственности, потому что на вас равняется молодежь. Совсем недавно здесь мы вручали награды детям-героям, которые в юном возрасте уже совершили поступок, спасая чужие жизни. И мы гордимся таким подрастающим поколением. Сам наш замечательный город – Город-Герой, непокоренный Ленинград. В годы блокады стойкость и доблесть проявляли на фронте и у станков. Мы помним наших защитников и тружеников, которым обязаны жизнью. Поздравляю всех героев с наступающим праздником, желаю вам счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго, - сказал спикер петербургского парламента.

К участникам приема также обратилась председатель Комитета по социальной политике СПб Елена Фидрикова. С ответным словом выступили руководители ветеранских организаций Героев Советского Союза и России Геннадий Фоменко и Александр Шанцев.

По окончании торжественной части в Ротонде Мариинского дворца состоялся праздничный концерт.