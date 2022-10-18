Законодательное Собрание присоединилось к акции «Книги – Донбассу»

Библиотека Мариинского дворца присоединилась к акции «Книги – Донбассу» для сбора и последующей отправки литературы в Луганскую и Донецкую народные республики. В дар принимаются издания по истории, культуре, искусству, архитектуре, краеведению, детские и художественные произведения. Акция приурочена к Всероссийскому дню чтения.

– В начале октября я посетил с визитом Мариуполь, туда мы направим основную партию литературы. Хорошая, умная книга станет добрым другом и советчиком в сложное время, поможет сохранить нравственный ориентир. Для жителей республик, для детей, лишенных детства, книга – это еще и символ мирной жизни и домашнего уюта. Приглашаю всех неравнодушных жителей Петербурга принять участие в этой доброй акции, – сказал Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский.

Книги принимаются в Парламентском просветительском центре Мариинского дворца до 20 октября. Телефон: 318-81-44.

Отметим, в марте парламентарии совместно с библиотекой им. В.В. Маяковского отправили для библиотечного фонда в ДНР и ЛНР около 30 тысяч книг. Всего в рамках акции «Книги – Донбассу» в республики доставили 76,5 тысяч книг.