ента новостей

19:03
В Петербурге ёлочные базары будут открыты с 20 декабря
18:53
Петербургские ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда
18:19
В Мурино откроется новая детская поликлиника
18:17
В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов
18:15
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены
18:13
Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП
17:26
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
17:23
В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании
15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
14:13
Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»
13:52
В Ленобласти наградили победителей конкурса «Лучшие в туризме-2022»
13:29
В Петербурге подвели итоги проекта "Билет в будущее - 2022"
11:43
Пирог не захотел платить
11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
11:26
В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте
10:57
Защититесь от гриппа
10:28
Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде
10:25
Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести
10:10
Рыбаков не останавливают запреты
10:05
В Петербурге ликвидировано сразу четыре покерных клуба
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
09:48
На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб
09:35
В парке «Остров фортов» открылась «Морская зимняя сказка»
15:13
Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич
14:29
Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске
14:19
В Выборге пенсионера после звонка лжебанкира потеряла 900 тысяч рублей
13:57
В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета
13:46
В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину
13:25
В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением
10:40
В Кудрово тушили пожар в частном доме
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании

В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании

В Мариинском дворце открылась научно-практическая конференция «Базовые принципы наставничества в системе общедоступного образования, гарантированного Конституцией Российской Федерации». В мероприятии принимают участие руководители, преподаватели и студенты петербургских вузов, представители общественных организаций.

Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Андрей Малков поздравил участников мероприятия с прошедшим Днем Конституции РФ и зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского. В обращении, в частности, говорилось: «Очень важно, что сегодня вновь уделяется большое внимание воспитательной составляющей отечественного образования. Россия сталкивается со многими внешними угрозами, в том числе, в информационном поле, и наш долг – защитить подрастающее поколение от деструктивных воздействий. Воспитание настоящего гражданина, патриота – задача школы, вуза, профессионального училища. От ее выполнения зависит будущее нашей страны.

На конференции представлены ведущие ученые, руководители и преподаватели учебных заведений, члены общественных организаций. Таким образом, рассмотрение важнейших вопросов ведут эксперты высочайшей квалификации, что соответствует значимости поставленных задач. Уверен, вместе вы выработаете новые ценные предложения и инициативы в области наставничества и воспитания молодежи».

Ряду участников конференции были вручены почетные грамоты Председателя ЗС СПб.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Россия как «Пространство Доверия».

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-12-2022, 15:20
В Мариинском дворце прошло традиционное вручение паспортов юным петербуржцам
28-06-2022, 10:50
Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли
23-09-2022, 16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
13-10-2022, 12:38
Выставка «ЭтноМиражи»
24-06-2022, 19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
3-06-2022, 19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
135
Сегодня, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
0
76
Сегодня, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
0
159
17-12-2022, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
Наверх