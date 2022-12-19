В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании

В Мариинском дворце открылась научно-практическая конференция «Базовые принципы наставничества в системе общедоступного образования, гарантированного Конституцией Российской Федерации». В мероприятии принимают участие руководители, преподаватели и студенты петербургских вузов, представители общественных организаций.

Председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации Андрей Малков поздравил участников мероприятия с прошедшим Днем Конституции РФ и зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского. В обращении, в частности, говорилось: «Очень важно, что сегодня вновь уделяется большое внимание воспитательной составляющей отечественного образования. Россия сталкивается со многими внешними угрозами, в том числе, в информационном поле, и наш долг – защитить подрастающее поколение от деструктивных воздействий. Воспитание настоящего гражданина, патриота – задача школы, вуза, профессионального училища. От ее выполнения зависит будущее нашей страны.

На конференции представлены ведущие ученые, руководители и преподаватели учебных заведений, члены общественных организаций. Таким образом, рассмотрение важнейших вопросов ведут эксперты высочайшей квалификации, что соответствует значимости поставленных задач. Уверен, вместе вы выработаете новые ценные предложения и инициативы в области наставничества и воспитания молодежи».

Ряду участников конференции были вручены почетные грамоты Председателя ЗС СПб.

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Россия как «Пространство Доверия».