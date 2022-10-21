Открылась выставка «Сказка против скуки, или Едут и смеются, пряники жуют…», посвященная детскому творчеству Корнея Чуковского. Она приурочена к 140-летней годовщине со дня рождения известного ленинградского сказочника, писателя, критика, переводчика.

Выставку представляет Государственный литературный музей «ХХ век» в Кукольном театре сказки. На интерактивных стендах представлена информация об истории создания сказок, об особенностях дара писателя-сказочника, его творческом методе. В рамках выставки в разные дни пройдут творческие мастер-классы, подготовленные партнерами ежегодного Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте».

«Сказка против скуки» открыта с 21 октября до 8 ноября 2022 года. Выставка доступна для зрителей Кукольного театра сказки, заявки на групповые экскурсии принимает Литературный музей «ХХ век».

«Текст в контексте» – ежегодный фестиваль, посвященный знаменитым писателям ХХ века – прозаикам, поэтам, сказочникам, драматургам, сценаристам. В 2021 году фестивальная программа была приурочена к юбилею писателя Евгения Шварца. В 2022 году Фестиваль посвящен 140-летию Корнея Чуковского. Идея проведения и координация фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте» принадлежит Государственному литературному музею «ХХ век».

Государственный литературный музей «ХХ век»

СПб, Малая Конюшенная, д. 4/2