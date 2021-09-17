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Питерец.ру » Культура » Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»

Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку художницы Николетты Чекколи

Музей Эрарта представляет выставку художницы Николетты Чекколи, в чьем кукольном мире разыгрываются недетские страсти.

· Работы, в которых проступает аутентичная жестокость народной сказки

· Героини, сочетающие в себе кровожадность и кротость

· Автор, отмеченный премией им. Х. К. Андерсена как лучший иллюстратор года

Николетта Чекколи более двадцати лет иллюстрирует детские книги, сотрудничая с американскими, британскими, итальянскими, французскими и тайваньскими издательствами. В 2001 году она была отмечена престижной премией им. Х. К. Андерсена как лучший иллюстратор года. Несмотря на то что на счету автора десятки персональных выставочных проектов по всему миру, в России выставка художницы пройдет впервые.

В работах автора, представленных в музее Эрарта, взгляд притягивает кукольная красота, нежность и юность героинь. Невинные, чистые лики излучают приглушенный свет, просачивающийся сквозь туманный сумрак. Чем дольше вглядываешься в эти миловидные лица, тем очевиднее проступает в произведениях автора аутентичная жестокость народной сказки. Обезглавленный заяц, пирожное с вырванным глазом, откушенная голова у пряничного человечка — все это дело рук самой героини. Она как лакричный леденец, прельщающий яркой упаковкой и поражающий неожиданным, резким вкусом.

Условный кукольный мир, где разворачиваются придуманные художницей сюжеты, напоминает сцену. Здесь разыгрываются недетские страсти: перед зрителем, как в пьесе XVI века, проливаются моря клюквенной крови, а главная героиня упивается собственным одиночеством и меланхолией. Девочки, которым повинуются мышки, рыбки, птички, взаимодействуют с миром животных куда лучше, чем с миром себе подобных. Исходящий от героинь свет никого не греет, в нем нет радости — от него неуютно и холодно, словно держишь в руках кубик льда. Авторская сказка Николетты Чекколи не объясняет мир, а рождает лишь новые вопросы: кто все эти героини и что ждет нас в финале?

Николетта Чекколи. Страшные сказки

Даты проведения выставки: 22 сентября 2021 — 19 декабря 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

18+

Источник: Эрарта
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