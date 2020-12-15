ента новостей

19:37
Новогодний вечер поэтов в Петербурге
16:31
В молодежном пространстве «ПРОСТО» обсудят благотворительность
16:18
Праздник Сказки в Доме Книги
15:11
Public Talk с директором Дома Книги
11:48
Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу
11:44
Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге
11:32
В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей
11:25
В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента
11:23
В Купчино полицейскими раскрыт квартирный грабеж
09:03
Чем заменить говядину?
08:24
Елка может загореться
19:05
Бесплатные мастер-классы на Катке у моря
16:43
Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии
16:40
Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета
16:34
Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе
16:30
Фортепианный вечер - Николай Луганский
16:27
В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов
14:35
В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу
12:52
Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу
12:09
Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»
11:27
Скончался мужчина, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти
11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
10:34
В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку
10:26
В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей
09:15
Наступили улучшения?
08:45
Что с перелетами?
14:47
Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»
09:07
Пугают локдауном?
08:34
Критика от Миронова
23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Праздник Сказки в Доме Книги

Праздник Сказки в Доме Книги

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В преддверии Нового года в крупнейшем книжном магазине Петербурга Доме Книги стартует волшебный Праздник Сказки

В преддверии Нового года с 19 декабря по 13 февраля в крупнейшем книжном магазине Санкт-Петербурга Доме Книги (Невский пр. 28) стартует волшебный Праздник Сказки для самых маленьких гостей и их родителей.

Свое вдохновение Праздник Сказки нашел в сюжетах детских сказок. Волшебная сказка - это достаточно сложный литературный жанр, который по праву считается одним из неотъемлемых элементов в воспитании детей.

“Сказка – волшебный и неизведанный инструмент, который на протяжении миллиона лет помогает родителям чувствовать своего малыша и говорить с ним на одном языке. Именно с помощью сказки родители могут объяснить простым языком основные жизненные ценности. Что такое добро и зло? Что значит любовь и настоящая дружба? Какие качества важны для порядочного человека?”, - говорит Дом книги.

Но какой Праздник Сказки без настоящего Сказочника? Для проведения такого волшебного праздника Дом Книги пригласил детского писателя Виктора Скибина, чьи сказки уже давно завоевали внимание юных читателей. Виктор является членом ассоциации “Растим читателя” и победителем престижного конкурса “Вместе весело шагать”.

 “Перед Новым годом мы все начинаем верить в волшебство, а что еще важнее — его чувствовать.  Я точно знаю, как важно продолжать верить в чудеса в любом возрасте, и хочу, чтобы никакие мировые события не смогли забрать у детей их веру в прекрасное. Что может быть волшебнее Праздника Сказки в старейшем книжном города, который отметит в декабре 101 День рождения?”, - комментирует детский писатель Виктор Скибин, автор сказки “Снегурочка и ключ от Нового года”.

Желания должны сбываться. Особенно желания, загаданные на Новый год. Когда-то сам Виктор, будучи еще мальчиком, много времени проводил в Доме Книги, бродил по залам, представляя себя писателем. И вот сегодня, когда его мечта исполнилась, Виктор как настоящий сказочник не смог оставить своих юных читателей без новогоднего настроения. Писатель примет участие в Празднике Сказки и подарит кусочек новогоднего чуда каждому гостю.

В честь праздника с декабря 2020 г. по 13 февраля 2021 г. на втором этаже Дома Книги будет работать  интерактивная площадка для самых юных гостей и их родителей. Именно здесь произойдут главные новогодние чудеса и исполнятся заветные желания. А помогать в этом  будет помощник Сказочника, в чьих руках - ключ от исполнения новогодних желаний. Именно этот волшебный ключ  приводит в работу колесо Фортуны, которое раскручиваясь дарит подарки.

Праздник Сказки создаст новогоднее настроение не только гостям Дома Книги, но и прохожим. В центральной витрине старейшего книжного магазина Петербурга будет установлено «волшебное» зеркало, подойдя к которому, можно увидеть свое отражение в «сказочной» AR-маске. А те, кто сделает селфи и выложит его в Instagram с описанием своего новогоднего желания, примут участие в розыгрыше главного приза - исполнения новогоднего желания.

______________________________________________________________

Виктор Скибин - детский писатель из Санкт-Петербурга. Победитель конкурса “Вместе весело шагать” МГО СПР. Член ассоциации “Растим читателя”. Виктор пишет волшебные истории в стихах и прозе, которые рассказывают о важных вещах: добре и справедливости, дружбе и предательстве, страхах и достижениях. Для работы над каждой сказкой Виктор привлекает детских психологов, чтобы произведения получались не только интересными, но и полезными для подрастающего поколения. www.victorskibin.ru

Санкт-Петербургский Дом Книги - крупнейший книжный магазин Петербурга и один из крупнейших в Европе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-07-2020, 15:36
Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».
24-08-2020, 12:41
Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».
20-12-2019, 15:17
Песочное шоу-сказка «Звездный мальчик»
16-07-2015, 10:49
Праздник книги открывается в Северной столице 18 июля возле Михайловского замка
20-07-2020, 12:17
Благотворительная акция «Дар знаний»
10-08-2017, 15:33
Сказки для взрослых и детей на Книжных аллеях

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
454
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
497
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 345
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 755
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх