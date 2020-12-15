Праздник Сказки в Доме Книги

В преддверии Нового года с 19 декабря по 13 февраля в крупнейшем книжном магазине Санкт-Петербурга Доме Книги (Невский пр. 28) стартует волшебный Праздник Сказки для самых маленьких гостей и их родителей.

Свое вдохновение Праздник Сказки нашел в сюжетах детских сказок. Волшебная сказка - это достаточно сложный литературный жанр, который по праву считается одним из неотъемлемых элементов в воспитании детей.

“Сказка – волшебный и неизведанный инструмент, который на протяжении миллиона лет помогает родителям чувствовать своего малыша и говорить с ним на одном языке. Именно с помощью сказки родители могут объяснить простым языком основные жизненные ценности. Что такое добро и зло? Что значит любовь и настоящая дружба? Какие качества важны для порядочного человека?”, - говорит Дом книги.

Но какой Праздник Сказки без настоящего Сказочника? Для проведения такого волшебного праздника Дом Книги пригласил детского писателя Виктора Скибина, чьи сказки уже давно завоевали внимание юных читателей. Виктор является членом ассоциации “Растим читателя” и победителем престижного конкурса “Вместе весело шагать”.

“Перед Новым годом мы все начинаем верить в волшебство, а что еще важнее — его чувствовать. Я точно знаю, как важно продолжать верить в чудеса в любом возрасте, и хочу, чтобы никакие мировые события не смогли забрать у детей их веру в прекрасное. Что может быть волшебнее Праздника Сказки в старейшем книжном города, который отметит в декабре 101 День рождения?”, - комментирует детский писатель Виктор Скибин, автор сказки “Снегурочка и ключ от Нового года”.

Желания должны сбываться. Особенно желания, загаданные на Новый год. Когда-то сам Виктор, будучи еще мальчиком, много времени проводил в Доме Книги, бродил по залам, представляя себя писателем. И вот сегодня, когда его мечта исполнилась, Виктор как настоящий сказочник не смог оставить своих юных читателей без новогоднего настроения. Писатель примет участие в Празднике Сказки и подарит кусочек новогоднего чуда каждому гостю.

В честь праздника с декабря 2020 г. по 13 февраля 2021 г. на втором этаже Дома Книги будет работать интерактивная площадка для самых юных гостей и их родителей. Именно здесь произойдут главные новогодние чудеса и исполнятся заветные желания. А помогать в этом будет помощник Сказочника, в чьих руках - ключ от исполнения новогодних желаний. Именно этот волшебный ключ приводит в работу колесо Фортуны, которое раскручиваясь дарит подарки.

Праздник Сказки создаст новогоднее настроение не только гостям Дома Книги, но и прохожим. В центральной витрине старейшего книжного магазина Петербурга будет установлено «волшебное» зеркало, подойдя к которому, можно увидеть свое отражение в «сказочной» AR-маске. А те, кто сделает селфи и выложит его в Instagram с описанием своего новогоднего желания, примут участие в розыгрыше главного приза - исполнения новогоднего желания.

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Виктор Скибин - детский писатель из Санкт-Петербурга. Победитель конкурса “Вместе весело шагать” МГО СПР. Член ассоциации “Растим читателя”. Виктор пишет волшебные истории в стихах и прозе, которые рассказывают о важных вещах: добре и справедливости, дружбе и предательстве, страхах и достижениях. Для работы над каждой сказкой Виктор привлекает детских психологов, чтобы произведения получались не только интересными, но и полезными для подрастающего поколения. www.victorskibin.ru

Санкт-Петербургский Дом Книги - крупнейший книжный магазин Петербурга и один из крупнейших в Европе.