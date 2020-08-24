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Питерец.ру » Культура » Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».

Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».

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Опубликовал: 1lastochka
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ВКонтакте
Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».

Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района «Сказки бабушки Варварушки».
Руководитель семейного проекта «Сказки бабушки Варварушки», Татьяна Осанкина и руководитель творческого объединения «Чудесы», Мария Дукарская, во время самоизоляции запустили сказочный флэшмоб: прочтение детских сказок онлайн.
Проект запустили в конце мая, и к настоящему моменту подготовлено
более 30 видео-прочтений: «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Три медведя», «Гуси-Лебеди», «Сказку о золотом петушке», «Сказка о глупом мышонке», «Три поросенка» и другие. Сейчас готовятся новые сказки к публикации в группе проекта «ВКонтакте», а также, прочтения размещают на страничке в instagram.com/vitamin16_spb и на сайте учреждения krlib.ru/skazki-babushki-varvarushki
К нам присоединились замечательные детские писатели: Ирина Зартайская, Анна Васильева, Федор Шилов и Екатерина Алёшина, режиссер и актриса театра «Мамины сказки» Елена Романова.
Поддержал наш проект чемпион мира по боксу, успешный шоумен и депутат Государственной думы РФ - Николай Сергеевич ВАЛУЕВ и российский правозащитник, общественный и государственный деятель, Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге – Светлана Юрьевна АГАПИТОВА. Светлана Юрьевна с удовольствием приняла участие в проекте и прочитала свое любимое произведение Корнея Чуковского «Бармалей».

«Сказку Корнея Чуковского «Бармалей» я помню почти наизусть, потому что мне ее читали родители, потом я ее читала своим детям, сейчас ее внимательно слушают мои внучки» - поделилась с нами Светлана Юрьевна.
«Чтение сказок — один из основных и важных этапов в жизни ребенка. Слушая рассказы и сказки о приключениях главных героев, дети учатся ценить честность, дружбу и доброту. Сказка, прочитанная с выражением автором книги, артистом или спортсменом, принесет ребенку гораздо больше пользы и вызовет приятные ассоциации и интерес к книге. Читать сказки полезно не только детям. К огромному сожалению, не всегда остаются силы на чтение сказок своему ребенку, а ведь это очень важно. Сказки онлайн – это отличное решение для современных родителей, ведь их можно слушать перед сном, во время прогулки или во время поездок... Длительность сказок от 4 до 20 минут. Организаторы, родители и дети благодарны всем участникам флэшмоба за замечательное прочтение сказок. Заходите на ресурсы проекта, смотрите сказки вместе с детьми» — рассказала Татьяна Осанкина, заведующий сектором социокультурных проектов СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района».

#сказкибабушкиварварушки
vk.com/skazkidlymalishei
vk.com/biblioteka_spb

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