Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки «Сказки бабушки Варварушки».

Светлана Агапитова приняла участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района «Сказки бабушки Варварушки».
Руководитель семейного проекта «Сказки бабушки Варварушки», Татьяна Осанкина и руководитель творческого объединения «Чудесы», Мария Дукарская, во время самоизоляции запустили сказочный флэшмоб: прочтение детских сказок онлайн.
Проект запустили в конце мая, и к настоящему моменту подготовлено
более 30 видео-прочтений: «Красная шапочка», «Маша и медведь», «Три медведя», «Гуси-Лебеди», «Сказку о золотом петушке», «Сказка о глупом мышонке», «Три поросенка» и другие. Сейчас готовятся новые сказки к публикации в группе проекта «ВКонтакте», а также, прочтения размещают на страничке в instagram.com/vitamin16_spb и на сайте учреждения krlib.ru/skazki-babushki-varvarushki
К нам присоединились замечательные детские писатели: Ирина Зартайская, Анна Васильева, Федор Шилов и Екатерина Алёшина, режиссер и актриса театра «Мамины сказки» Елена Романова.
Поддержал наш проект чемпион мира по боксу, успешный шоумен и депутат Государственной думы РФ - Николай Сергеевич ВАЛУЕВ и российский правозащитник, общественный и государственный деятель, Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге – Светлана Юрьевна АГАПИТОВА. Светлана Юрьевна с удовольствием приняла участие в проекте и прочитала свое любимое произведение Корнея Чуковского «Бармалей».
#сказкибабушкиварварушки
vk.com/skazkidlymalishei
vk.com/biblioteka_spb