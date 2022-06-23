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Питерец.ру » Культура » «Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»

«Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
«Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»

29 июня и 5 июля на территории Исторического парка «Россия – Моя история» в Санкт-Петербурге состоится бесплатный показ анимационных сериалов «Смешарики», «Фиксики», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» от ГК «Рики».

Совместное мероприятие «Музейно-выставочного центра» и
РГПУ им. А.И. Герцена состоится в рамках организации комфортного детского отдыха ребят, находящихся в летних городских оздоровительных лагерях и для семейной аудитории. Суть инициативы – обеспечение не только безопасного, но и полезного времяпровождения детей, через демонстрацию познавательного контента.

С 11:00 до 13:00 на площадке кинотеатра парка будут показаны специальные эпизоды со «Смешариками» – «Азбуки безопасности», созданные совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей», поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и ПАО «Мегафон». Данные серии посвящены простым правилам безопасности у воды, в транспорте и дома. Помимо этого, ребятам продемонстрируют новый цикл эпизодов со Смешариками – «Азбука дружбы народов», премьера двух серий которого состоялась в июне текущего года.  Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Консультантом выступает профессиональный эксперт, культуролог и историк. Серии рассказывают интересные и познавательные факты о жизни и традициях северных народов ханты и манси, бурятах, татарах, башкирах, якутах и жителях Забайкалья. Помимо «Смешариков» зрители увидят познавательные эпизоды с «Фиксиками», «Бодо Бородо» и «ДиноСити».

В финале кинопоказа на экране появится уникальный QR‑код, сосканировав который можно будет принять участие в познавательной викторине.

Дата, время и место мероприятий:

29 июня/05 июля, 11.00-13.00 Кинопоказ анимационных сериалов: «Смешарики»: «Азбука безопасности», «Азбука дружбы народов», «Фиксики», «Бодо Бородо».

Адрес: 196211, Бассейная улица, дом 32, стр.1, Санкт-Петербург.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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