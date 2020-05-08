Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн

Санкт-Петербургский музейно-выставочный центр «Россия - моя история» подготовил ряд интересных онлайн-активностей к 75-летию Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне.

«К этой великой дате мы готовились заранее, планировали, что в парке состоится очередной этап нашего ежегодного межмузейного выставочного проекта «Расскажи мне о войне», в котором участвуют школьные музеи Петербурга и Ленинградской области, планировали провести тематические экскурсии, выставки, творческие конкурсы. Но жизнь вмешалась в наши планы, и мы перешли в другой формат. Теперь на нашем сайте можно побывать на виртуальных экскурсиях, послушать лекции, увидеть фильмы. Наши сотрудники во время самоизоляции проявили все свои «скрытые» таланты. Оказалось, что среди нас есть и сценаристы, и режиссеры, и операторы, и телеведущие», - рассказал директор музейно-выставочного центра Олег Александрович Черняга.

В предпраздничные дни стартует программа онлайн-мероприятий, которые будут представлены на сайте учреждения и в аккаунтах социальных сетей.

8 мая состоится открытие виртуальной выставки «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». Выставка создана совместно с ГМЗ «Царское Село» и рассказывает о жизни музея-заповедника в годы войны и периоде послевоенного восстановления дворцово-паркового ансамбля.

9 мая состоятся сразу две премьеры: документального фильма о маршале Жукове, подготовленного научным сотрудником Исторического парка, и фильма-экскурсии «Ленинградский парад Победы», который стал результатом коллективного творчества и был снят в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

В преддверии праздника на сайте была опубликована видеоэкскурсия по выставке картин В. С. Солодкова «Ретроспектива войны глазами одного художника», которая закрылась преждевременно из-за введения ограничений. Основная тема произведений художника – события и герои Великой Отечественной войны.

Коллектив Исторического парка «Россия – моя история» поздравляет всех с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы Днем и желает мирного неба, счастья и крепкого здоровья!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

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