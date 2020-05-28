В День защиты детей ребят ждет «Кукольная история» от Исторического парка!

Музейно-выставочный центр «Россия – моя история» продолжает работу в онлайн-формате.

К Международному дню защиты детей сотрудники центра подготовили увлекательное путешествие в волшебный мир кукол и театра. 1 июня на сайте Исторического парка myhistorypark.ru специальный видеопроект познакомит ребят с историей куклы, секретами кукольного театра и пригласит юных зрителей на настоящий спектакль, роли в котором исполняют куклы!

Проект «Кукольная история» несомненно вызовет интерес юных театралов и, возможно, кто-то из них захочет связать свою жизнь с удивительным миром театра. Ребят ждут интересная лекция об истории куклы от древнейших времен до ХХ века, подготовленная экскурсоводами Исторического парка; рассказ о замечательном кукольном театре «Картонный дом» и фрагменты его спектаклей: «Что в ларце?» и «Кукольный концерт», снятых на площадке музейно-выставочного центра.

Театр «Картонный дом» был создан в 1995 году. Основу его репертуара составили дипломные спектакли студентов Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. За эти годы недавние выпускники вместе со своим руководителем Лесей Кропачевой поставили множество разных спектаклей, в которых на равных играют актеры и куклы. Неизменным остается оригинальность художественного и музыкального решений, разнообразие театральных жанров, безграничность перевоплощений. Например, актеры работают на сцене с различными предметами оформления спектакля, превращая бутафорию в одушевленные персонажи.

Театр неоднократно принимал участие в городском фестивале театров кукол «Бродячая собака», международном фестивале театров под открытым небом, городском фестивале «Театр для детей» и других.

Оставайтесь дома и изучайте историю вместе с парком «Россия – моя история»!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.