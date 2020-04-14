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Питерец.ру » Культура » Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»

Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Исторический парк «Россия – моя история» проведет онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»

В предпраздничные дни и в день Пасхи посетители онлайн-фестиваля смогут узнать об истории празднования Пасхи династии Романовых, познакомиться с семейными традициями и рецептами блюд праздничного стола сотрудников музейно-выставочного центра "Россия - моя история".

19 апреля на сайте Исторического парка myhistorypark.ru состоится трансляция лекции "Пасха 1941-1944 гг.: на фронте, в тылу, на оккупированной территории, в блокадном Ленинграде".

На страницах парка в социальных сетях будут публиковаться интересные исторические факты о празднике, фото-и видеосюжеты о секретах приготовления блюд праздничного пасхального стола.

А оригинальные рецепты пасхальных блюд от подписчиков войдут в книгу рецептов, которую выпустит Исторический парк!

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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