Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»

В предпраздничные дни и в день Пасхи посетители онлайн-фестиваля смогут узнать об истории празднования Пасхи династии Романовых, познакомиться с семейными традициями и рецептами блюд праздничного стола сотрудников музейно-выставочного центра "Россия - моя история".

19 апреля на сайте Исторического парка myhistorypark.ru состоится трансляция лекции "Пасха 1941-1944 гг.: на фронте, в тылу, на оккупированной территории, в блокадном Ленинграде".

На страницах парка в социальных сетях будут публиковаться интересные исторические факты о празднике, фото-и видеосюжеты о секретах приготовления блюд праздничного пасхального стола.

А оригинальные рецепты пасхальных блюд от подписчиков войдут в книгу рецептов, которую выпустит Исторический парк!