День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»

7, 8 и 9 июля - в 12.00, 15.00 и 17.00 сотрудники Исторического парка подготовили тематическую экскурсию ко Дню семьи, любви и верности -"Семейный очаг", которая позволит узнать посетителям мультимедийного парка о семейной жизни русских князей, быте, отношениях между супругами и детьми, о семейных традициях, а также о влиянии отношений в семье на политику и мировосприятие того или иного правителя Руси.

Напомним, что все экскурсионные группы не более 5 человек. Каждый посетитель получает комплект средств индивидуальной защиты.

Подробности по телефону 617-00-90

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.