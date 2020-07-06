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Питерец.ру » Культура » День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»

День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Сотрудники Исторического парка подготовили тематическую экскурсию ко Дню семьи, любви и верности -"Семейный очаг"

7, 8 и 9 июля - в 12.00, 15.00 и 17.00 сотрудники Исторического парка подготовили тематическую экскурсию ко Дню семьи, любви и верности -"Семейный очаг", которая позволит узнать посетителям мультимедийного парка о семейной жизни русских князей, быте, отношениях между супругами и детьми, о семейных традициях, а также о влиянии отношений в семье на политику и мировосприятие того или иного правителя Руси.

Напомним, что все экскурсионные группы не более 5 человек. Каждый посетитель получает комплект средств индивидуальной защиты.

Подробности по телефону 617-00-90

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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