ента новостей

16:10
В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей
15:34
Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО
15:15
В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»
11:06
VIII Патриотический молодежный форум приглашает к участию
09:41
У Трампа коронавирус
09:16
В метро все как раньше
00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
23:40
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»
19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
19:44
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова
19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
19:37
Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»
19:35
Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране
19:28
В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»
10:39
С онкологией дела плохи
10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
10:25
В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу
10:15
В Петербурге задержали организаторов незаконной миграции
10:13
Пандемия ударила по зарплатам
00:25
Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4
16:48
«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти
16:43
Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге
14:59
В Ленобласти возрождают этнотуризм
13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
13:07
Почему НКО не получили субсидию: эксперты называют главные ошибки
12:54
В Петербурге аферисты выманили у пожилого изобретателя 2 миллиона рублей
11:11
В Стрельне 25-летний безработный ограбил супермаркет
11:04
В Петербурге мужчина с ножом ограбил мастерскую одежды
10:46
Это сигнал к возможной «дистанционке»?
10:05
Изменят условия регистрации такси?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей

В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей

0
2
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей

8 октября в Историческом парке «Россия – моя история» продолжит свою работу Всероссийский образовательный проект «Киноуроки в школах России»». Киноуроки призваны воспитать в детях такие качества, как мужество, бескорыстие, дружба, чувство долга, честь и достоинство.

В программе:

Встреча с режиссером Еленой Дубровской

Просмотр и обсуждение трех детских художественных фильмов-киноуроков:

- «Мой друг Дима Зорин». Снят в г. Луга Ленинградской области в 2020 году для изучения школьниками младшей возрастной категории понятия «благородство».

- «Песня ветра». Был снят в 2019 году в Республике Башкортостан.

- «БВ» (Белая ворона). Снят в 2019 году и знакомит старших школьников с понятием «умение прощать».

Начало программы в 16.00

Вход на мероприятие свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-04-2019, 16:16
День донора в Историческом парке «Россия-моя история»
22-01-2019, 09:59
Татьянин день в Историческом парке
17-01-2020, 15:03
Показ фильма «Первый кирпичный» и встреча с режиссёром
18-02-2019, 11:35
Концерт хоровой музыки в Историческом парке
3-10-2019, 13:00
День учителя в историческом парке «Россия – моя история»
25-03-2019, 15:55
В Историческом парке пройдут квесты для детей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
228
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
256
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
345
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
500
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх