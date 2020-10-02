В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей

8 октября в Историческом парке «Россия – моя история» продолжит свою работу Всероссийский образовательный проект «Киноуроки в школах России»». Киноуроки призваны воспитать в детях такие качества, как мужество, бескорыстие, дружба, чувство долга, честь и достоинство.

В программе:

Встреча с режиссером Еленой Дубровской

Просмотр и обсуждение трех детских художественных фильмов-киноуроков:

- «Мой друг Дима Зорин». Снят в г. Луга Ленинградской области в 2020 году для изучения школьниками младшей возрастной категории понятия «благородство».

- «Песня ветра». Был снят в 2019 году в Республике Башкортостан.

- «БВ» (Белая ворона). Снят в 2019 году и знакомит старших школьников с понятием «умение прощать».

Начало программы в 16.00

Вход на мероприятие свободный.