Художников и архитекторов из Санкт-Петербурга зовут оставить культурный след

Вечером 1 июня в Общественной палате РФ эксперты объявили 5-ку финалистов Всероссийского конкурса «Культурный след». Арт-объекты установят в регионах уже осенью. В конкурсе на визуальное воплощение проектов могут поучаствовать и петербургские художники, архитекторы, а так же студенты профильных вузов.
В этом году конкурс объединил около тысячи участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах. Победителями Всероссийского конкурса «Культурный след» стали:
- Лабиринт Квест “Karielan tie” (Карельский путь)
Регион: Тверская область, автор: Марина Евграфова
Место проекта:Деревня Чашково Лихославльского района
https://kultsled.ru/labirint-kvest-karielan-tie-karelskij-put/
- Эвенкийские сказки
Регион: Томская область, автор Ирина Ванеева
Место проекта: п.Белый Яр, Парк семейного отдыха https://kultsled.ru/jevenkijskie-skazki/
- Памятник Булочке Венёвке
Регион: Тульская область, автор: Денис Махель
Место проекта: Венёв
https://kultsled.ru/pamjatnik-bulochke-venjovke/
- Скульптура “Кит” в Териберке
Регион: Мурманская область, автор: Андрей Крохин
Место проекта: посёлок Териберка
https://kultsled.ru/skulptura-kit-v-teriberke/
- «На Тихорецкую состав отправится»
Регион: Краснодарский край, автор: Алексей Лука
Место проекта: Тихорецк
https://kultsled.ru/na-tihoreckuju-sostav-otpravitsja-2/
Всероссийский конкурс «Культурный след» может стать отличным стартом для карьеры начинающих авторов. Было принято решение, что в конкурсе художников на визуальное воплощение проектов будут участвовать не только профессионалы, но и студенты архитектурных и художественных ВУЗов страны. Это не только отличный шанс пополнить своё портфолио, но и возможность стать автором одного из 5 арт-объектов, которые установят уже этой осенью. Присылать свои эскизы на конкурс можно до 15 июня.
В июне в Общественной палате Российской Федерации известным архитекторам, скульпторам, урбанистам и общественным деятелям предстоит выбрать лучшие идеи для визуализации новых арт-объектов. Звёздное жюри объявит победителей конкурса художников новых достопримечательностей Всероссийского проекта «Культурный след».
Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. Официальный сайт: https://kultsled.ru Социальные сети: https://vk.com/kultsled, https://www.facebook.com/groups/kultsled/, https://www.instagram.com/kult_sled/