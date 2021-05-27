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Питерец.ру » Общество » Продвижению здорового образа жизни могут содействовать участники конкурса «Могу все изменить!»

Продвижению здорового образа жизни могут содействовать участники конкурса «Могу все изменить!»

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71
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Продвижению здорового образа жизни могут содействовать участники конкурса «Могу все изменить!»

Конкурс школьных социальных проектов «Могу все изменить!» стартует в России. Пилотными регионами станут Московская область и Санкт-Петербург. К участию приглашаются ученики десятых классов. Они могут разработать и реализовать свои социальные проекты, нацеленные на привлечение внимания подростков и взрослых к проблемам людей с хроническими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья, а также создания для них благоприятных условий, атмосферы принятия и понимания. Будут приветствоваться и проекты, направленные на продвижение здорового образа жизни, вдохновляющие к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Форма реализации проектов может быть абсолютно разной – игры, конкурсы, семинары, концерты, волонтерские акции, исследования, сопровождающиеся своим программным обеспечением или оригинальным контентом в соцсетях.

Оценивать предложенные разработки будет жюри из опытных экспертов, возглавляемое заместителем Председателя Правительства РФ, Председателем Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяной Голиковой. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября на официальном сайте проекта «Конкурс школьных Социальных проектов»

Новым взглядом на развитие работы, направленной на решение проблем в области здравоохранения с привлечением прогрессивного и активного поколения Z, назвал инициативу по реализации конкурса «Могу все изменить!» гендиректор ГЕРОФАРМ, руководитель секции «Здравоохранение и ЗОЖ» Петр Родионов

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения РФ и Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и компания ГЕРОФАРМ.

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