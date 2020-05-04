Каким будет город, зависит от тебя

Жители крупных мегаполисов, небольших сёл и малоизвестных посёлков могут стать участниками уникального проекта в России. Конкурс «Культурный след» даёт возможность каждому попробовать себя в роли архитектора. Если ты хочешь, чтобы центром притяжения становились не круглосуточные магазины или торговые центры, а новые арт-объекты, которые будут символизировать уникальность места, самобытную культуру региона, напомнят жителям о забытых земляках или событиях, ты можешь подать заявку на конкурс.

До 16 мая все желающие не зависимо от возраста и профессии могут оставить на сайте www.kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая может появиться в его регионе. Далее проекту необходимо набрать больше 100 голосов поддержки. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников и архитекторов Фондом «Живая классика».

В 2020 году Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит третий раз. За время существования проекта в регионах были установлены 9 новых достопримечательностей.

Для справки:

Первый конкурс состоялся в 2015 году на средства частной компании. Было подано 250 заявок из 52 регионов. В итоге было реализовано четыре проекта. Трехметровая «Поэтическая табуретка» в Мончегорске стала местом проведения ежегодного литературного фестиваля. В Норильске была создана батарея отопления из «корешков» книг русских и советских классиков - литература согревает. «Полярный жираф» в Норильске оделся в бетонные унты и шарф, крутящийся от ветра на его длинной шее. В Мурманске установили памятник «Морскому волку». В 2019 году конкурс проводился на средства Фонда президентских грантов. Было подано 700 заявок из 74 регионов. В итоге появилось пять совершенно разных объектов. «Шишак» (древний шлем) в селе Лыково Владимирской области посвящен Липицкой битве 1216 года. «Мари» в Солнечногорске - писателю Гофману, автору «Щелкунчика». «Оружейникам Удмуртии» в Ижевске - мальчишкам, которые во время войны работали на заводах. «Словарь Даля» в Оренбурге - автору толкового словаря, задуманного в этом городе. «Комета дивной красоты» в Калуге - Евлалии Кадминой, оперной певице XIX века, уроженке тех мест.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.

Официальный сайт - https://kultsled.ru

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