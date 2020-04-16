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Питерец.ру » Культура » «Живая классика» объявила дату Всероссийского финала

«Живая классика» объявила дату Всероссийского финала

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
youngreaders.ru
«Живая классика» объявила дату Всероссийского финала. В него вышли 3 школьника из Ленинградской области

В Ленинградской области состоялся региональный финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика- 2020». Выступления участников оценивали известные журналисты, писатели, актёры, филологи. Трое финалистов будут представлять свой регион во Всероссийском финале самого масштабного литературного проекта страны для детей и подростков.

В этом году было принято решение изменить формат конкурса из-за непростой эпидемической ситуации в стране. Во всех регионах организовали онлайн туры. Лучшими юными чтецами стали Долженкова Софья, г. Выборг (Р.Дж. Паласио, «Чудо»), Семенова Екатерина, Всеволожский район (М. Шишкин, «Письмовник») и Роднова Варвара, Сосновоборский район (Н. Тэффи, «Весна»). Они продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны во Всероссийском финале, который состоится 16 мая и пройдёт в формате онлайн.

“Онлайн финал - это не компромисс, это вызов. Мы попробуем таким образом привлечь к голосованию максимальное количество зрителей, обеспечить участникам небывалое количество болельщиков, а само шоу провести в телевизионном формате» - отметила президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.  

В этом году жюри конкурса возглавит народный артист России, ректор театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев. Так же выступление ребят будут оценивать Арина Шарапова, Олеся Судзиловская, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, Станислав Дужников, Ксения Алферова, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Юлия Ауг .

В 2020 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ , https://www.instagram.com/live_classics/

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