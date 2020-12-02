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Питерец.ру » Культура » «Культурный марафон» продлён до 15 декабря

«Культурный марафон» продлён до 15 декабря

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря

«Культурный марафон» — ежегодный всероссийский проект, который знакомит детей с культурой, — продлен до 15 декабря. С такой просьбой к организаторам обратились преподаватели из разных регионов России. К настоящему моменту, тест «Культурного марафона» прошли уже более 700 000 школьников по всей стране.

Напомним, что в основе марафона — необычный мультимедийный онлайн-тест, который не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст. Тема марафона в 2020 году — культура регионов России. Акция проводится Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ и Яндексом.
Также, 20 ноября в рамках проекта был запущен конкурс рисунка для школьников «Марафон художников». Для участия необходимо выбрать любой объект или явление своей национальной культуры и выразить его в новом визуальном стиле: например, переложить гжельский узор в пиксель-арт или изобразить «Медного всадника» в стиле аниме. Работу нужно выложить с 20 ноября по 4 декабря на личной странице в Инстаграме или Вконтакте, не забыв указать хештег конкурса: #марафонхудожников.

«Культурный марафон» в этом году поддерживают фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, основатели проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн, писатель, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, художники «уличной волны» Дмитрий Аске и Андрей Бергер.

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