Идеи жителей Санкт-Петербурга вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»

Житель любого города России независимо от возраста и профессии мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил и обогатил территорию его родного края. Из Санкт-Петербурга на конкурс поступило 11 заявок, четыре из них «Памятник Аркадию Исааковичу Райкину», «Олицетворённые ценности», «Добро пожаловать в Прошлое», «Расправь паруса» вошли в ТОП-100 проектов.

В течение трёх месяцев шло народное голосование. Чтобы попасть в ТОП-100 проектов, нужно было набрать не меньше ста голосов поддержки. В итоге из Санкт-Петербурга преодолело этот рубеж четыре проекта «Памятник Аркадию Исааковичу Райкину», «Олицетворённые ценности», «Добро пожаловать в Прошлое», «Расправь паруса»: https://kultsled.ru/pamjatnik-arkadiju-isaakovichu-rajkinu/, https://kultsled.ru/olicetvorjonnye-cennosti-2/ , https://kultsled.ru/dobro-pozhalovat-v-proshloe/ , https://kultsled.ru/rasprav-parusa/ .

Теперь слово за экспертным советом. В этом году впервые кроме столичных урбанистов, историков, культурологов и архитекторов в жюри вошли специалисты из регионов: Наталья Поленова, директор музея-заповедника В.Д.Поленова (Тула), Антон Вальковский исследователь современного искусства (Владикавказ), Степан Субботин, художник (Краснодар), Андрей Люблинский, член Союза художников России (Санкт-Петербург), Артем Укропов, сооснователь бюро Megabudka (Москва), Анастасия Козлова, эксперт в области урбанистики (Москва).

Им предстоит выбрать 15 самых оригинальных идей арт-объектов, которые продолжат участие в конкурсе.

«Считаю, что современная арт-культура должна предлагать что-то новое или по-новому переосмыслять старое. Это такой некий синтез искусств и культур в различных комбинациях. Просто так делать что-то красивое уже не актуально», - рассуждает эксперт Всероссийского конкурса «Культурный след Артём Укропов.



Шорт-лист из 15 лучших идей направят на рассмотрение в региональные администрации и проведут общественные слушания, на которых местные жители могут поддержать идею или выступить против.

«Практически в каждом населённом пункте страны есть культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы его увековечить. Итог конкурса – это не только появление новых культурных достопримечательностей, но и развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических маршрутов и открытие новых точек на карте», - отметила основатель конкурса «Культурный след» Марина Смирнова.

Результаты голосования экспертного совета объявят 25 апреля. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда.

Всероссийский конкурс проходит уже в четвёртый раз. За время его существования в регионах установлены 14 новых достопримечательностей. Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.