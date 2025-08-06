Петербург получит финансирование на строительство канализационного коллектора

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербургу выделено 11,9 млрд. руб. на реализацию проекта строительства канализационного коллектора. Данное решение позволит существенно улучшить систему водоотведения города, способствуя предотвращению загрязнения водных объектов и повышению качества жизни горожан.

Финансирование, полученное из федерального бюджета, будет направлено на создание современной инфраструктуры, отвечающей всем экологическим стандартам. Новый коллектор позволит увеличить пропускную способность канализационной сети и справиться с растущей нагрузкой, связанностью с развитием города.

Реализация проекта позволит снизить риск аварий и затоплений, а также сократить количество неочищенных стоков, попадающих в водные объекты. Строительство коллектора является важным шагом в направлении создания экологически чистой и комфортной городской среды. Планируется, что проект будет завершен к 2030 году.