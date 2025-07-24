В Шушарах определили место для трамвайной линии до Славянки

«Питерец.ру» сообщает, что в поселке Шушары принято решение о выделении земельного участка для прокладки новой скоростной трамвайной линии, которая свяжет этот район с микрорайоном Славянка. Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность Славянки и сократить время в пути для жителей.

Выделенный участок предназначен для размещения трамвайных путей, остановочных пунктов и необходимой инфраструктуры. Строительство новой линии станет важным шагом в развитии транспортной системы Шушар и прилегающих территорий, способствуя повышению комфорта и качества жизни горожан.

Проект скоростного трамвая предполагает использование современных технологий и материалов, что обеспечит высокую скорость и безопасность движения. Ожидается, что новая трамвайная линия станет популярным видом общественного транспорта и поможет разгрузить автомобильные дороги, улучшив экологическую обстановку в районе.