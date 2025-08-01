Петербург и Ленобласть объединяются для создания «зеленого щита»

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург и Ленинградская область намерены объединить усилия для реализации масштабного проекта по созданию единого «зеленого пояса». Эта инициатива направлена на формирование крупной природоохранной территории, которая охватит оба региона. Речь идет о площади в 172 гектара.

Целью проекта является улучшение экологической ситуации, создание благоприятной среды для жителей и сохранение биоразнообразия. Предполагается, что «зеленый пояс» будет состоять из лесопарковых зон, водоемов и других природных объектов.

Реализация проекта позволит создать новые рекреационные зоны для отдыха и туризма, а также будет способствовать повышению качества воздуха и снижению уровня загрязнения. Ожидается, что «зеленый пояс» станет важным шагом в направлении устойчивого развития региона и улучшения экологической обстановки. Создание подобной зоны требует скоординированных действий и совместного планирования, что подчеркивает важность сотрудничества между двумя субъектами федерации.