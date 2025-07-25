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Питерец.ру » Общество » Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году

Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
К 2030 году Санкт-Петербург планирует полностью перейти на очистку всех сточных вод, что станет важным шагом в улучшении экологической ситуации 

«Питерец.ру» сообщает, что к 2030 году власти Санкт-Петербурга намерены обеспечить полную, 100% очистку всех сточных вод, образующихся в городе. Эта амбициозная цель является частью масштабной программы по улучшению экологии в регионе и направлена на снижение негативного воздействия на водные ресурсы.

Реализация данного проекта позволит значительно уменьшить загрязнение рек и каналов, протекающих через город, а также улучшить качество воды в Финском заливе. Это, в свою очередь, положительно скажется на здоровье горожан и состоянии окружающей среды.

В рамках программы планируется модернизация существующих очистных сооружений и строительство новых, оснащенных передовыми технологиями. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных методов очистки, позволяющих удалять из воды не только традиционные загрязнения, но и микропластик и другие опасные вещества. Достижение поставленной цели станет важным шагом на пути к созданию экологически чистого и комфортного для проживания города.

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