На сегодняшнем рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства были одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена "Василеостровская" и "Балтийская". Эти проекты являются частью Генерального плана развития Санкт-Петербурга и направлены на улучшение инфраструктуры общественного транспорта.

Новый вестибюль станции "Василеостровская" будет расположен на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта В.О. Это местоположение было выбрано в связи с высокой загруженностью Среднего проспекта, который является одной из основных магистралей исторической части Васильевского острова.

Строительство второго вестибюля позволит увеличить пропускную способность станции и снизить нагрузку на Невско-Василеостровскую линию метро. Площадь нового здания составит около 2,7 тысячи квадратных метров, а для обеспечения удобства пассажиров будут установлены 4 эскалатора на глубине 55,6 метра.

Также был утвержден проект строительства второго вестибюля станции "Балтийская". Он будет расположен на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Планируется создание двухуровневого вестибюля с крытыми павильонами над лестницами и эскалаторами. На первом уровне будет расположен кассовый зал, а на втором - служебные помещения. Для обеспечения доступа пассажиров будут установлены 4 эскалатора на глубине 35,2 метра.

Новый вестибюль будет доступен с набережной Обводного канала и с западной стороны от торгово-развлекательного комплекса "Варшавский экспресс".

Важным аспектом проектирования этих вторых вестибюлей является учет перспектив развития территории. Они будут спроектированы с возможностью создания разветвленной системы выходов на набережную Обводного канала после пробивки Измайловского проспекта. Это позволит обеспечить удобство пешеходам и улучшить транспортную доступность.

Строительство объектов внеуличного транспорта является одним из приоритетных направлений в Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что эти проекты вторых вестибюлей станций метро являются важным шагом в развитии инфраструктуры города и улучшении условий пассажиропотока. Они также способствуют облегчению дорожной нагрузки и содействуют более эффективному использованию общественного транспорта.