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Питерец.ру » Общество » Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года

Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
С 2026 года за реками и каналами Санкт-Петербурга будет следить искусственный интеллект, что позволит повысить безопасность и эффективность управления водными ресурсами города

«Питерец.ру» сообщает, что, начиная с 2026 года, за водными путями Санкт-Петербурга – реками и каналами – будет осуществляться мониторинг с использованием искусственного интеллекта. Данное решение направлено на повышение уровня безопасности и оптимизацию управления водными ресурсами города.

Внедрение интеллектуальной системы позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, такие как повышение уровня воды, загрязнение акватории или возникновение препятствий для судоходства. Искусственный интеллект будет анализировать данные, поступающие с различных датчиков и камер видеонаблюдения, и своевременно оповещать соответствующие службы о необходимости принятия мер.

Помимо обеспечения безопасности, новая система позволит оптимизировать использование водных ресурсов города. Искусственный интеллект сможет прогнозировать изменение уровня воды в реках и каналах, что позволит более эффективно управлять шлюзами и дамбами. Это, в свою очередь, позволит избежать затоплений и обеспечить стабильное водоснабжение города.

Власти Санкт-Петербурга уверены, что внедрение искусственного интеллекта в систему мониторинга водных путей станет важным шагом на пути к созданию «умного города». Это позволит повысить качество жизни горожан и сделать город более безопасным и комфортным для проживания.

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