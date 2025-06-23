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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге пройдет очередной крупный форум

В Петербурге пройдет очередной крупный форум

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ria.ru
В 2026 году Санкт-Петербург станет центром обсуждения глобальных трендов в сфере транспорта и логистики

«Питерец.ру» сообщает, что в следующем году в Северной столице пройдет крупное событие для профессионалов транспортной и логистической отраслей – Международный транспортно-логистический форум. Мероприятие, организованное при поддержке городских властей и ведущих отраслевых ассоциаций, станет ключевой платформой для обмена опытом и знаниями между участниками.

Форум соберет более 500 делегатов, включая представителей транспортных компаний, логистических операторов, государственных структур и научных учреждений. Основные темы для обсуждения включают цифровизацию логистических процессов, развитие инфраструктуры, экологические инициативы и инновации в транспортной сфере.

Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и интеграции в глобальные транспортные системы. Участники смогут посетить пленарные заседания, круглые столы и панельные дискуссии, а также принять участие в специализированных выставках и презентациях новейших технологий.

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