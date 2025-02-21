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Питерец.ру » Экономика » СПб готовится принять Международный форум труда

СПб готовится принять Международный форум труда

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб снова пройдет Международный форум труда: какие вопросы будут рассмотрены 

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге активно готовятся к проведению Международного форума труда, который состоится в апреле и обещает стать значимым событием в сфере трудовых отношений. Мероприятие призвано объединить экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения актуальных вопросов занятости, развития человеческого капитала и инноваций в сфере труда.

Организаторы форума планируют обсудить широкий круг тем, включая перспективы рынка труда, новые подходы к управлению персоналом, цифровизацию рабочих процессов и многие другие. Ожидается, что участники мероприятия смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и определить пути дальнейшего развития в своих областях. В 2024-м в форуме приняло участие более 10 тыс. делегатов.

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