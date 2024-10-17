В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций

Санкт-Петербург вновь станет эпицентром технологических инноваций. С 7 по 8 ноября город на Неве примет девятый по счету форум "Национальная технологическая революция 20.35". Это масштабное мероприятие, которое уже стало визитной карточкой России в области перспективных разработок и научных исследований.

Что ждет участников?

В этом году Баркемп обещает стать еще более насыщенным и разнообразным. Более 2500 участников, среди которых ведущие эксперты, представители власти, бизнеса и науки, соберутся на одной площадке, чтобы обсудить самые актуальные вопросы технологического развития.

Глобальная повестка: Форум охватит широкий спектр тем, от биотехнологий и новых материалов до космических исследований и искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено вопросам технологического суверенитета и международного сотрудничества в сфере инноваций.

Практическая направленность: Помимо пленарных сессий и панельных дискуссий, участники смогут принять участие в мастер-классах, воркшопах и хакатонах. Это позволит не только расширить свои знания, но и найти партнеров для совместных проектов.

Стартапы и инвесторы: Баркемп традиционно является площадкой для презентации новых технологических решений. Молодые компании смогут представить свои разработки перед потенциальными инвесторами и партнерами.

Международное сотрудничество: В форуме примут участие эксперты из разных стран, что позволит обсудить глобальные тренды и найти точки соприкосновения для совместных исследований и разработок.

Ключевые темы форума:

* Искусственный интеллект: Роль ИИ в различных сферах жизни, от медицины до промышленности.

* Цифровая трансформация: Новые технологии и их влияние на бизнес-процессы.

* Устойчивое развитие: Разработка экологически чистых технологий и решений.

* Биотехнологии: Перспективы развития биомедицины и биотехнологических производств.

* Космические исследования: Новые проекты в области освоения космоса.

Почему стоит посетить Баркемп?

* Узнать о последних достижениях науки и техники.

* Найти партнеров для совместных проектов.

* Обсудить актуальные проблемы технологического развития.

* Получить вдохновение для новых идей.

Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35" – это не просто форум, это площадка для диалога, обмена опытом и поиска новых решений. Присоединяйтесь!

Организаторы: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".