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Питерец.ру » Общество » Зарубежные педагоги приехали на Петербургский форум

Зарубежные педагоги приехали на Петербургский форум

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51
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
irposakha14.ru
В Северной столице пройдет международный образовательный форум

«Питерец.ру» сообщает, что СПб пройдет очередной образовательный форум. Это международное мероприятие, которое посещают педагоги разных стран. Форум стартует сегодня и продлится до 29 марта.

В эти дни Северную столицу посетят 50 тыс. педагогов. Это наши соотечественники, а также китайские, сербские, индийские, аргентинские гости и представители стран СНГ. Во время форума пройдет более 400 различных мероприятий.

Будут рассмотрены программы и проекты, касающиеся работы с дошкольниками и школьниками, а также деятельности высших учебных заведений. Тематика форума обширна – участники рассмотрят вопросы воспитания, образования, использования информационных технологий, взаимодействия с родителями.

Петербургский образовательный форум проводится в 14-й раз, что подтверждает важность и актуальность данного события.

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