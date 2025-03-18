В СПб состоится форум-выставка «Госзаказ»

«Питерец.ру» сообщает, что 23-25 апреля в Петербурге пройдет форум-выставка «Госзаказ». На мероприятии участники смогут обсудить актуальные вопросы государственных закупок, а также ознакомиться с предложениями от поставщиков.

Форум-выставка станет площадкой для обмена опытом и знаниями между представителями государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества. Участники смогут узнать о новых тенденциях в сфере госзакупок, а также о требованиях и правилах, регулирующих этот процесс.

Мероприятие предоставит отличную возможность для участников рынка госзакупок встретиться, обсудить актуальные вопросы и установить деловые контакты. Форум-выставка пройдет в «Экспофоруме», свое участие подтвердили представители всех регионов страны.