В СПБ встретятся специалисты по микроэлектронике и нейротехнологиям

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб пройдет 1-й форум, посвященный микроэлектронике и нейротехнологиям. Мероприятие соберет экспертов и специалистов в области высоких технологий для обсуждения актуальных вопросов и тенденций в этих сферах.

На форуме будут представлены новейшие разработки и инновации в области микроэлектроники и нейротехнологий. В мероприятии примут участие более 300 человек, которые обсудят перспективы развития этих направлений, а также возможности их применения в различных отраслях.

Среди ключевых тем форума — разработка и производство микроэлектронных компонентов, применение нейротехнологий в медицине и других сферах, а также вопросы интеграции микроэлектроники и нейротехнологий в существующие технологические системы.

Форум станет площадкой для обмена опытом и знаниями между специалистами из разных регионов и стран. Участники смогут представить свои проекты и разработки, а также установить деловые контакты.