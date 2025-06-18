«АвтоВАЗ» покажет свои новинки на ПМЭФ

«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2025 году будут представлены новые модели автомобилей российских производителей. В частности, «АвтоВАЗ» покажет свой первый кроссовер.

Эту модель называют B-Plus Cross, но пока она еще не получила окончательного названия. Кроссовер создан на платформе «Лада Веста», его серийный выпуск запланирован на 2026 год. Помимо этого, на ПМЭФ покажут еще одну новинку.

Также в рамках форума эксперты и представители автоиндустрии обсудят перспективы развития автопрома, инновационные технологии и их внедрение в производство. Посетители смогут увидеть и оценить новые разработки российских автопроизводителей, которые обещают стать достойной альтернативой зарубежным моделям.