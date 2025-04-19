«Питерец.ру» сообщает, что представители бизнес-сообщества из стран, которые не поддерживают дружеские отношения с Россией, могут принять участие в ПМЭФ-2025. Такой сценарий выглядит весьма вероятным.

ПМЭФ – довольно открытая площадка, куда охотно приезжают многие предприниматели. Серьезные ограничения для участия в форуме отсутствуют. Однако важно, чтобы бизнесмены из недружественных стран поддерживали ценности РФ, что становится основной развития многополярного мира.

По прогнозам аналитиков, число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели. Это обусловлено противоречивыми действиями новых американских властей, особенно их политикой по повышению пошлин. В такой ситуации иностранный бизнес ищет новые рынки, потому растет интерес к России.