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Питерец.ру » Экономика » Бизнесмены «недружественных» стран приедут в Петербург

Бизнесмены «недружественных» стран приедут в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vk.com/forumspb
На ПМЭФ-2025 ожидают увидеть предпринимателей из «недружественных» стран: интерес к РФ в мире растет

«Питерец.ру» сообщает, что представители бизнес-сообщества из стран, которые не поддерживают дружеские отношения с Россией, могут принять участие в ПМЭФ-2025. Такой сценарий выглядит весьма вероятным.

ПМЭФ – довольно открытая площадка, куда охотно приезжают многие предприниматели. Серьезные ограничения для участия в форуме отсутствуют. Однако важно, чтобы бизнесмены из недружественных стран поддерживали ценности РФ, что становится основной развития многополярного мира.

По прогнозам аналитиков, число участников ПМЭФ-2025 может превысить прошлогодние показатели. Это обусловлено противоречивыми действиями новых американских властей, особенно их политикой по повышению пошлин. В такой ситуации иностранный бизнес ищет новые рынки, потому растет интерес к России.

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