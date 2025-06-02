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Питерец.ру » Политика » Россия и Бахрейн подпишут важный документ на ПМЭФ

Россия и Бахрейн подпишут важный документ на ПМЭФ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
На ПМЭФ планируется подписание важного документа для развития туризма между Россией и Бахрейном, обсуждаются новые проекты и перспективы сотрудничества

«Питерец.ру» сообщает, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Россией и Бахрейном в сфере туризма. Это событие станет серьезным шагом для развития туристических связей между двумя государствами.

Представители туристической индустрии обеих стран обсудят перспективы совместных проектов, направленных на увеличение потока туристов и развитие инфраструктуры. Планируется, что меморандум будет способствовать обмену опытом и знаниями в области туризма, а также совместному продвижению туристических продуктов на международных рынках.

Ожидается, что сотрудничество России и Бахрейна в сфере туризма откроет новые возможности для путешественников из обеих стран и будет способствовать укреплению культурных и экономических связей.

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